LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Lamberti, Tarantino e Fangio a caccia della semifinale. Batterie dalle 9.00 (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 8.57: E non ci sarà l’Italia neppure nelle Batterie della 4×200 stile libero dove inizierà già dal mattino la battaglia per l’oro tra la Cina, che diventa favorita dopo la gara individuale di ieri, gli Usa e l’Australia 8.54: Non ci saranno, invece, italiani al via sia nei 200 rana uomini, ultima gara individuale nella sessione delle Batterie. Una gara in cui, dopo gli exploit europei di Pizzini, il movimento italiano fatica ad esprimere degli specialisti competitivi a LIVEllo internazionale 8.51: Obiettivo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI8.57: E non ci sarà l’Italia neppure nelle4×200 stile libero dove inizierà già dal mattino la battaglia per l’oro tra la Cina, che diventa favorita dopo la gara individuale di ieri, gli Usa e l’Australia 8.54: Non ci saranno, invece, italiani al via sia nei 200 rana uomini, ultima gara individuale nella sessione delle. Una gara in cui, dopo gli exploit europei di Pizzini, il movimento italiano fatica ad esprimere degli specialisti competitivi allo internazionale 8.51: Obiettivo ...

Pubblicità

Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Miressi pr… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi, argento con rammarico. Paltrinieri quarto, Miressi in finale nei… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi d’argento nei 50 rana! Paltrinieri quarto. Miressi in finale nei 1… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi argento con rammarico. Paltrinieri quarto Miressi in finale nei 10… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi d’argento nei 50 rana! Paltrinieri quarto - #Nuoto #Mondiali… -