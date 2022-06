LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Ucraina sempre prima nel preliminare del libero a squadre, tra poco l’Italia (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 È il momento degli Stati Uniti. 11.50 Tredicesimo posto per la Turchia con 69.8667. 11.45 Tocca alla Turchia. Tema della routine: il ritmo dell’arte. 11.43 Grande prova delle transalpine che chiudono con 89.1000 punti (26.7000, 35.6000, 26.8000). 11.39 Spazio ora alla Francia. 11.37 92.767 punti per il Giappone (27.8000, 37.0667, 27.9000)! Questo risultato vale il secondo posto provvisorio. 11.35 Notevole la prova del Giappone. Aspettiamo il punteggio! 11.31 E adesso attenzione al Giappone, argento nel tecnico a squadre! 11.29 Terza la Grecia con un ottimo 88.4000 (26.6000 di esecuzione, 35.6000 di impressione artistica e 26.2000 di difficoltà). 11.27 Molto bella la prova delle ragazze greche. Attendiamo il punteggio. 11.24 Si ricomincia con la Grecia. 11.22 Ricordiamo che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.52 È il momento degli Stati Uniti. 11.50 Tredicesimo posto per la Turchia con 69.8667. 11.45 Tocca alla Turchia. Tema della routine: il ritmo dell’arte. 11.43 Grande prova delle transalpine che chiudono con 89.1000 punti (26.7000, 35.6000, 26.8000). 11.39 Spazio ora alla Francia. 11.37 92.767 punti per il Giappone (27.8000, 37.0667, 27.9000)! Questo risultato vale il secondo posto provvisorio. 11.35 Notevole la prova del Giappone. Aspettiamo il punteggio! 11.31 E adesso attenzione al Giappone, argento nel tecnico a! 11.29 Terza la Grecia con un ottimo 88.4000 (26.6000 di esecuzione, 35.6000 di impressione artistica e 26.2000 di difficoltà). 11.27 Molto bella la prova delle ragazze greche. Attendiamo il punteggio. 11.24 Si ricomincia con la Grecia. 11.22 Ricordiamo che ...

