LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Ucraina prima nel preliminare del libero a squadre, si avvicina il momento dell'Italia (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.13 Sono dunque scese in acqua le prime dieci squadre. Ora una pausa prima di riprendere con le altre. 11.10 Davvero bella prova del Kazakistan che chiude con 82.5000 (24.7000, 33.2000, 24.6000) e si inserisce in quinta posizione. Quasi sicuramente rivedremo queste ragazze in finale. 11.06 Ricordiamo che ogni routine dura quattro minuti. 11.03 È il turno del Kazakistan. L'obiettivo di questa squadra è l'ingresso in finale. 11.01 Brasile settimo con 78.8333 punti (23.5000, 31.73333, 23.6000). 10.56 Spazio adesso al Brasile. 10.54 La Svizzera ottiene 81.0333 punti (24.2000, 32.5333, 24.3000) e va in sesta piazza. 10.51 È il momento della Svizzera. 10.49 Quarto posto per Israele con 85.0000 (25.3000, 34.4000, 25.3000). Punteggio leggermente generoso quello ...

