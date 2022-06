LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia quinta nel preliminare del libero a squadre, alle 16:00 in gara Cerruti nel solo libero (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 Per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con il Nuoto artistico è per oggi alle 16:00 con la finale del solo libero. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui, a dopo! 12.37 Le altre Nazioni che si qualificano per la finale in programma venerdì alle ore 16:00 sono la Francia (89.1000), la Grecia (88.4000), gli Stati Uniti (88.3000), il Messico (87.5333), Israele (85.0000), il Kazakistan (82.5000) e la Gran Bretagna (82.3667). 12.36 QUESTA LA TOP 5 FINALE DEL ROUND DI QUALIFICA 1. CINA 95.8000 punti (28.7000, 38.4000, 28.7000) 2. UCRAINA 94.3667 punti (28.2000, 37.8667, 28.3000) 3. GIAPPONE 92.767 punti (27.8000, 37.0667, 27.9000) 4. SPAGNA 91.4333 punti (27.3000, 36.9333, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39 Per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con ilè per oggi16:00 con la finale del. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui, a dopo! 12.37 Le altre Nazioni che si qualificano per la finale in programma venerdìore 16:00 sono la Francia (89.1000), la Grecia (88.4000), gli Stati Uniti (88.3000), il Messico (87.5333), Israele (85.0000), il Kazakistan (82.5000) e la Gran Bretagna (82.3667). 12.36 QUESTA LA TOP 5 FINALE DEL ROUND DI QUALIFICA 1. CINA 95.8000 punti (28.7000, 38.4000, 28.7000) 2. UCRAINA 94.3667 punti (28.2000, 37.8667, 28.3000) 3. GIAPPONE 92.767 punti (27.8000, 37.0667, 27.9000) 4. SPAGNA 91.4333 punti (27.3000, 36.9333, ...

