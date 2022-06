LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Inui vince l’oro nel solo libero, Cerruti quarta (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Per oggi è tutto. Il prossimo appuntamento con il Nuoto artistico è per domani con altre due gare. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.08 QUESTA DUNQUE LA TOP 5 DEFINITIVA DEL solo libero CON TUTTI I PUNTEGGI 1. Yukiko Inui (JPN) 95.3667 punti (28.6000, 38.2667, 28.5000) 2. Marta Fiedina (UKR) 93.8000 punti (28.2000, 37.6000, 28.0000) 3. Evangelia Platanioti (GRE) 91.7667 punti (27.4000, 37.0667, 27.3000)4. Linda Cerruti (ITA) 90.9667 punti (27.3000, 36.6667, 27.0000) 5. Alexandri (AUT) 90.1333 (26.6000, 36.1333, 27.4000) 17.06 Oro dunque alla giapponese Inui, argento all’ucraina Marta Fiedina e bronzo alla greca Evangelia Platanioti. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10 Per oggi è tutto. Il prossimo appuntamento con ilè per domani con altre due gare. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.08 QUESTA DUNQUE LA TOP 5 DEFINITIVA DELCON TUTTI I PUNTEGGI 1. Yukiko(JPN) 95.3667 punti (28.6000, 38.2667, 28.5000) 2. Marta Fiedina (UKR) 93.8000 punti (28.2000, 37.6000, 28.0000) 3. Evangelia Platanioti (GRE) 91.7667 punti (27.4000, 37.0667, 27.3000)4. Linda(ITA) 90.9667 punti (27.3000, 36.6667, 27.0000) 5. Alexandri (AUT) 90.1333 (26.6000, 36.1333, 27.4000) 17.06 Oro dunque alla giapponese, argento all’ucraina Marta Fiedina e bronzo alla greca Evangelia Platanioti. ...

