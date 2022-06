LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: è il momento della finale del solo libero, per l’Italia c’è Cerruti (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Buon pomeriggio e bentornati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Nuoto artistico! 12.39 Per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con il Nuoto artistico è per oggi alle 16:00 con la finale del solo libero. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui, a dopo! 12.37 Le altre Nazioni che si qualificano per la finale in programma venerdì alle ore 16:00 sono la Francia (89.1000), la Grecia (88.4000), gli Stati Uniti (88.3000), il Messico (87.5333), Israele (85.0000), il Kazakistan (82.5000) e la Gran Bretagna (82.3667). 12.36 QUESTA LA TOP 5 finale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.45 Buon pomeriggio e bentornati allasesta giornata deidi! 12.39 Per ilè tutto. Il prossimo appuntamento con ilè per oggi alle 16:00 con ladel. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui, a dopo! 12.37 Le altre Nazioni che si qualificano per lain programma venerdì alle ore 16:00 sono la Francia (89.1000), la Grecia (88.4000), gli Stati Uniti (88.3000), il Messico (87.5333), Israele (85.0000), il Kazakistan (82.5000) e la Gran Bretagna (82.3667). 12.36 QUESTA LA TOP 5...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Francesca Fangio vola in semifinale! Lamberti e Tarantino out in batteria - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: bene Fangio nei 200 rana. Dalle 18.00 le finali con Miressi - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia quinta nel preliminare del libero a squadre, alle 16:00 in g… - Quotidianinet : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi, argento con rammarico. Paltrinieri quarto, Miressi in finale nei… - RSIsport : ????????? Oggi in diretta alla RSI ?? 17h55 Nuoto: Mondiali di Budapest -