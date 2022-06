LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Cina in testa nel preliminare del libero a squadre, tra pochissimo l’Italia (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.19 Tocca alla Thailandia. Poi sarà il momento dell’Italia! 12.17 Singapore ottiene 75.4333 punti e va in 15ma posizione. 12.12 È il turno di Singapore. 12.10 Quattordicesimo l’Egitto con 77.4333 punti. 12.06 Spazio ora all’Egitto. 12.04 La Cina passa in testa con 95.8000! 28.7000 nell’esecuzione, 38.4000 nell’impressione artistica e 28.7000 nella difficoltà, questi i punteggi nello specifico. Nel complesso quasi un punto e mezzo meglio dell’Ucraina seconda. 12.02 Routine strepitosa! Attendiamo il verdetto dei giudici! 11.57 E adesso massima attenzione alla Cina, reduce dall’oro conquistato nella gara tecnica a squadre di ieri. 11.55 Addirittura 88.3000 per gli Stati Uniti (26.5000, 35.6000, 26.2000). Le ragazze americane ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.19 Tocca alla Thailandia. Poi sarà il momento del! 12.17 Singapore ottiene 75.4333 punti e va in 15ma posizione. 12.12 È il turno di Singapore. 12.10 Quattordicesimo l’Egitto con 77.4333 punti. 12.06 Spazio ora all’Egitto. 12.04 Lapassa incon 95.8000! 28.7000 nell’esecuzione, 38.4000 nell’impressione artistica e 28.7000 nella difficoltà, questi i punteggi nello specifico. Nel complesso quasi un punto e mezzo meglio dell’Ucraina seconda. 12.02 Routine strepitosa! Attendiamo il verdetto dei giudici! 11.57 E adesso massima attenzione alla, reduce dall’oro conquistato nella gara tecnica adi ieri. 11.55 Addirittura 88.3000 per gli Stati Uniti (26.5000, 35.6000, 26.2000). Le ragazze americane ...

