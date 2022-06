LIVE Italia-Ungheria pallanuoto donne, Mondiali 2022 in DIRETTA: il Setterosa sfida le padrone di casa (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del secondo match del girone A dei Mondiali di pallanuoto femminile 2022 tra Italia ed Ungheria. Il Setterosa sfida le fortissime padrone di casa per cercare certezze utili in vista della fase ad eliminazione DIRETTA. Sarà una sfida davvero complicata per le ragazze guidate da Carlo Sillipo, che dovranno provare a sorprendere le magiare dopo il pareggio all’esordio contro il Canada. Le azzurre, dopo il 7-7 con le nordamericane, arrivano al big match in cui vogliono ritrovare le sensazioni delle World League Europe Final dello scorso aprile in cui ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladel secondo match del girone A deidifemminiletraed. Ille fortissimediper cercare certezze utili in vista della fase ad eliminazione. Sarà unadavvero complicata per le ragazze guidate da Carlo Sillipo, che dovranno provare a sorprendere le magiare dopo il pareggio all’esordio contro il Canada. Le azzurre, dopo il 7-7 con le nordamericane, arrivano al big match in cui vogliono ritrovare le sensazioni delle World League Europe Final dello scorso aprile in cui ...

