LIVE Italia-Ungheria 9-8 pallanuoto donne, Mondiali 2022 in DIRETTA: Giustini timbra il vantaggio (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.33 Difesa sensazionale dell’Italia. 4.00 Non perde tempo Sofia Giustini! L’azzurra di prima intenzione mette in rete e riporta il Setterosa avanti. Italia 9 Ungheria 8 4.10 Fallo grave dell’Ungheria. Timeout chiamato da Silipo. 4.30 Ancora Szilagyi che ci fa male. Gol dalla media distanza dell’ungherese, che ritrova il pareggio per il suo team. Italia 8 Ungheria 8 4.46 Ennesima espulsione, secondo fallo grave per Galardi. 5.06 Troppo prevedibile questo attacco azzurro. 5.30 Grandissima difesa di Giulia Emmolo, ci salviamo ancora una volta. 5.50 Fallo grave di Giustini, il secondo personale. 6.12 Impreciso il passaggio verso Tabani. Buona difesa dell’Ungheria, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.33 Difesa sensazionale dell’. 4.00 Non perde tempo Sofia! L’azzurra di prima intenzione mette in rete e riporta il Setterosa avanti.8 4.10 Fallo grave dell’. Timeout chiamato da Silipo. 4.30 Ancora Szilagyi che ci fa male. Gol dalla media distanza dell’ungherese, che ritrova il pareggio per il suo team.8 4.46 Ennesima espulsione, secondo fallo grave per Galardi. 5.06 Troppo prevedibile questo attacco azzurro. 5.30 Grandissima difesa di Giulia Emmolo, ci salviamo ancora una volta. 5.50 Fallo grave di, il secondo personale. 6.12 Impreciso il passaggio verso Tabani. Buona difesa dell’, ...

