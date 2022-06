LIVE Italia-Ungheria 5-6 pallanuoto donne, Mondiali 2022 in DIRETTA: tornano avanti le magiare (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO TEMPO 0.01 Sul fondo il tiro di Emmolo. Termina qui il secondo tempo. 0.30 Fallo in attacco. Ultima azione per l’Italia. 0.40 Non va la conclusione di Galardi, palla che torna all’Ungheria. 1.06 Ottima difesa delle azzurre, con Gurisatti che non può innescare un tiro pericoloso. 1.58 Grande parata di Banchelli sulla contro fuga magiara. 2.09 Fallo in attacco di Galardi. 2.18 Palo dell’Ungheria, Setterosa che si salva. 2.35 Viacava nel pozzetto. 3.21 Gurisatti riporta avanti le magiare, sfruttando stavolta addirittura una doppia superiorità numerica. Troppo fiscali gli arbitri questa sera. Fioccano le espulsioni. Italia 5 – Ungheria 6 3.58 AVEGNO! Altra conclusione perfetta di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO TEMPO 0.01 Sul fondo il tiro di Emmolo. Termina qui il secondo tempo. 0.30 Fallo in attacco. Ultima azione per l’. 0.40 Non va la conclusione di Galardi, palla che torna all’. 1.06 Ottima difesa delle azzurre, con Gurisatti che non può innescare un tiro pericoloso. 1.58 Grande parata di Banchelli sulla contro fuga magiara. 2.09 Fallo in attacco di Galardi. 2.18 Palo dell’, Setterosa che si salva. 2.35 Viacava nel pozzetto. 3.21 Gurisatti riportale, sfruttando stavolta addirittura una doppia superiorità numerica. Troppo fiscali gli arbitri questa sera. Fioccano le espulsioni.5 –6 3.58 AVEGNO! Altra conclusione perfetta di ...

