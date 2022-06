LIVE Italia-Ungheria 4-5 pallanuoto donne, Mondiali 2022 in DIRETTA: Parkes riporta avanti le padrone di casa (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.55 Dura poco il pareggio azzurro. Ennesima espulsione, stavolta di Marletta, ed arriva la tripletta di Parkes. Italia 4 – Ungheria 5 5.20 Brutto attacco anche dell’Ungheria. Sul capovolgimento di fronte il Setterosa trova il pareggio con un gran bolide di Silvia Avegno! Italia 4 Ungheria 4 5.40 Anticipo netto su Galardi, falliamo ancora l’attacco. 6.09 Ci salviamo in questa circostanza in inferiorità con Banchelli che para spedendo il pallone sul palo. 6.51 Sprechiamo nuovamente la superiorità numerica per un’infrazione di Giustini. Peccato. 7:32 Secondo sprint vinto dalle ungheresi, che però sbagliano il passaggio verso Rebecca Parkes. SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 0.28 Queirolo questa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.55 Dura poco il pareggio azzurro. Ennesima espulsione, stavolta di Marletta, ed arriva la tripletta di4 –5 5.20 Brutto attacco anche dell’. Sul capovolgimento di fronte il Setterosa trova il pareggio con un gran bolide di Silvia Avegno!4 5.40 Anticipo netto su Galardi, falliamo ancora l’attacco. 6.09 Ci salviamo in questa circostanza in inferiorità con Banchelli che para spedendo il pallone sul palo. 6.51 Sprechiamo nuovamente la superiorità numerica per un’infrazione di Giustini. Peccato. 7:32 Secondo sprint vinto dalle ungheresi, che però sbagliano il passaggio verso Rebecca. SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 0.28 Queirolo questa ...

