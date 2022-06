LIVE Italia-Ungheria 10-9 pallanuoto donne, Mondiali 2022 in DIRETTA: meravigliosa vittoria del Setterosa (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PARTITA 0.08 Rita Keszthelyi trova il suo primo gol della serata. Gol dal sapore amarissimo del capitano ungherese. Italia 10 – Ungheria 9 0.25 Azzurre che lasciano andare l’attacco. 0.52 Difesa decisiva di Viacava!!! Timeout Silipo. Manca davvero pochissimo all’impresa. 1.15 Il Setterosa consuma tutti i secondi a disposizione. Timeout Ungheria. 1.40 Sbaglia Parkes! Palla all’Italia, che può gestire. 2.00 Si salva l’Italia, ma sul capovolgimento di fronte Palmieri non trova il gol del +3. 2.45 Finisce qui la partita di Marletta, che commette il terzo fallo grave. Per le ungheresi sono già due le atlete ad aver concluso il match per somma di falli. 3.10 TABANIIIIIII!!! Da lontanissimo Chiara trova il palo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PARTITA 0.08 Rita Keszthelyi trova il suo primo gol della serata. Gol dal sapore amarissimo del capitano ungherese.10 –9 0.25 Azzurre che lasciano andare l’attacco. 0.52 Difesa decisiva di Viacava!!! Timeout Silipo. Manca davvero pochissimo all’impresa. 1.15 Ilconsuma tutti i secondi a disposizione. Timeout. 1.40 Sbaglia Parkes! Palla all’, che può gestire. 2.00 Si salva l’, ma sul capovolgimento di fronte Palmieri non trova il gol del +3. 2.45 Finisce qui la partita di Marletta, che commette il terzo fallo grave. Per le ungheresi sono già due le atlete ad aver concluso il match per somma di falli. 3.10 TABANIIIIIII!!! Da lontanissimo Chiara trova il palo ...

