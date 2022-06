LIVE Italia-Ungheria 10-9 pallanuoto donne, Mondiali 2022 in DIRETTA: meravigliosa vittoria del Setterosa (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:08 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE scritta di Italia-Ungheria. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di serata. 22:07 Venerdì sarà dunque tempo di Italia-Colombia e Canada-Ungheria. La terza giornata decreterà la vincitrice del girone, e coloro che dovranno passare per il playoff. 22:05 Straordinaria vittoria del Setterosa, che piega le padrone di casa per 10-9 e vede il primato del gruppo A. Le azzurre di coach Silipo dovranno giocare soltanto con la Colombia, autentica squadra cuscinetto del girone. Il Canada è avanti per differenza reti, ma l’Italia avrà dalla sua la partita più semplice. FINE ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:08 Termina qui la nostrascritta di. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di serata. 22:07 Venerdì sarà dunque tempo di-Colombia e Canada-. La terza giornata decreterà la vincitrice del girone, e coloro che dovranno passare per il playoff. 22:05 Straordinariadel, che piega le padrone di casa per 10-9 e vede il primato del gruppo A. Le azzurre di coach Silipo dovranno giocare soltanto con la Colombia, autentica squadra cuscinetto del girone. Il Canada è avanti per differenza reti, ma l’avrà dalla sua la partita più semplice. FINE ...

