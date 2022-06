LIVE Italia-Germania volley, Nations League 2022 in DIRETTA: tornano Michieletto e Lavia! (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:44 L’Italia occupa al momento il quinto posto in classifica con 9 punti, frutto di tre vittorie ed una sconfitta. 12:41 Si tratta del quinto appuntamento per la nazionale di Fefè De Giorgi che, per questa seconda tappa, è volata fino nelle Filippine. 12:38 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la Nations League di volley maschile 2022. Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la Nations League di volley maschile ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:44 L’occupa al momento il quinto posto in classifica con 9 punti, frutto di tre vittorie ed una sconfitta. 12:41 Si tratta del quinto appuntamento per la nazionale di Fefè De Giorgi che, per questa seconda tappa, è volata fino nelle Filippine. 12:38 Buon pomeriggio e benvenuti alladi, match valido per ladimaschile. Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per ladimaschile ...

