LIVE – Italia-Germania 5-2: VNL maschile 2022 volley in DIRETTA (Di mercoledì 22 giugno 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Germania, match della Week 2 della volley Nations League (VNL) maschile 2022. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, che fin qui hanno collezionato tre vittorie e una sconfitta, vogliono iniziare al meglio questa nuova settimana di gare contro la formazione teutonica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00 Italiane di mercoledì 22 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV VNL maschile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Latestuale di, match della Week 2 dellaNations League (VNL). Gli azzurri di Fefé De Giorgi, che fin qui hanno collezionato tre vittorie e una sconfitta, vogliono iniziare al meglio questa nuova settimana di gare contro la formazione teutonica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00ne di mercoledì 22 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: TUTTI I ...

