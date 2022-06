LIVE Italia-Germania 3-0 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: quarta vittoria in scioltezza per gli azzurri (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:25 L’Italia oggi è stata superiore in tutti i fondamentali, ma ha fatto la differenza specialmente nella fase break: 12 muri e 4 ace per gli azzurri, contro 4 muri e 3 ace per i tedeschi. Il top scorer della partita è stato Weber con 14 punti, a seguire Romanò con 13, da sottolineare anche l’ottima partita di Galassi (11). 14:23 Ottima partita per l’Italia che, esclusion fatta per il finale di terzo set, ha svolto veramente una bella partita. Con questo risultato gli azzurri risalgono al terzo posto in classifica, il prossimo appuntamento sarà venerdì contro il Giappone. 25-22 LA CHIUDE A MURO ANZANIII!!! 24-22 Errore al servizio di Weber, ci sono due match-point per l’Italia! 23-22 Attacco vincente di Weber. 23-21 Ancora un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:25 L’oggi è stata superiore in tutti i fondamentali, ma ha fatto la differenza specialmente nella fase break: 12 muri e 4 ace per gli, contro 4 muri e 3 ace per i tedeschi. Il top scorer della partita è stato Weber con 14 punti, a seguire Romanò con 13, da sottolineare anche l’ottima partita di Galassi (11). 14:23 Ottima partita per l’che, esclusion fatta per il finale di terzo set, ha svolto veramente una bella partita. Con questo risultato glirisalgono al terzo posto in classifica, il prossimo appuntamento sarà venerdì contro il Giappone. 25-22 LA CHIUDE A MURO ANZANIII!!! 24-22 Errore al servizio di Weber, ci sono due match-point per l’! 23-22 Attacco vincente di Weber. 23-21 Ancora un ...

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - XFactor_Italia : ?? Vi aspettiamo per fare casino ai Bootcamp di #XF2022! ?? Il 25 e il 26 giugno partecipa come pubblico e assisti Li… - bot_naps : Quel mentecatto di Diggio ha quittato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia quinta nel preliminare del libero a squadre, alle 16:00 in g… - fbagnolirossi : RT @IpsosItalia: Indagine #Ipsos/@FAPAV_IT sulla pirateria audiovisiva in Italia: ? Per quanto riguarda gli eventi sportivi live la stima… -