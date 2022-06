LIVE Italia-Germania 25-15 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: azzurri dominanti nel primo set (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-15 Tille sbaglia la battuta e regala il primo set all’Italia. 24-15 Peter annulla il primo. 24-14 Muroneeee di Galassi su Brand, ci sono 10 set-point per l’Italia! 23-15 Errore in attacco di Brand. 22-15 Ottima sette di Galassi, Giannelli sta variando il gioco alla perfezione. 21-15 Pipe di Reichert. 21-14 Lavia sistema una palla difficile. 20-14 Pallonetto spinto di Reichert. 20-13 Lavia passa in parallela da posto quattro. 19-13 Mani-out di Maase al termine di uno scambio in cui l’Italia aveva difeso di tutto. 19-12 Errore dai nove metri anche per Krage. 18-12 Non passa il servizio di Giannelli. 18-11 Battuta lunga di Fromm. 17-11 Errore in attacco di Michieletto. 17-10 Battuta lunga di Galassi. 17-9 Pallonetto spinto di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-15 Tille sbaglia la battuta e regala ilset all’. 24-15 Peter annulla il. 24-14 Muroneeee di Galassi su Brand, ci sono 10 set-point per l’! 23-15 Errore in attacco di Brand. 22-15 Ottima sette di Galassi, Giannelli sta variando il gioco alla perfezione. 21-15 Pipe di Reichert. 21-14 Lavia sistema una palla difficile. 20-14 Pallonetto spinto di Reichert. 20-13 Lavia passa in parallela da posto quattro. 19-13 Mani-out di Maase al termine di uno scambio in cui l’aveva difeso di tutto. 19-12 Errore dai nove metri anche per Krage. 18-12 Non passa il servizio di Giannelli. 18-11 Battuta lunga di Fromm. 17-11 Errore in attacco di Michieletto. 17-10 Battuta lunga di Galassi. 17-9 Pallonetto spinto di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - XFactor_Italia : ?? Vi aspettiamo per fare casino ai Bootcamp di #XF2022! ?? Il 25 e il 26 giugno partecipa come pubblico e assisti Li… - zazoomblog : LIVE – Italia-Germania 0-0 (17-10): VNL maschile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Germania #(17-10): #maschile - jackbrunelli1 : DOMANI IL SECONDO EPISODIO DI READY TO RUMBLE! ???? Domani dalle 15 alle 17 live sul canale Youtube di DAZN Italia s… - zazoomblog : LIVE – Italia-Germania 5-2: VNL maschile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Germania #maschile #volley -