LIVE Italia-Germania 2-0 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: azzurri in scioltezza (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 L’Italia parte forte anche nel terzo set. 25-21 La chiude Romanò! 24-21 Ace di Reichert. 24-20 Pinali entra e sbaglia il servizio. 24-19 Ancora un attacco fuori di Weber, ci sono 5 set-point per gli azzurri. 23-19 Erroraccio in attacco di Weber. 22-19 Non passa la battuta di Tille. 21-19 La Germania vince lo scambio più lungo della partita. 21-18 Imprecisione in difesa di Giannelli. 21-17 Aceeeee di Michieletto. 20-17 In rete il servizio di Fromm. 19-17 Ancora grandi altezze per Weber. 19-16 Non passa la battuta di Weber. 18-16 Fromm passa in mezzo alle mani di Giannelli. 17-15 Non passa la battuta di Lavia. 17-14 Diagonale profonda di Lavia. 16-14 Scappa la battuta di Romanò. 16-13 Primo tempo pauroso di Galassi. 15-13 Weber passa in mezzo al muro. 15-12 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 L’parte forte anche nel terzo set. 25-21 La chiude Romanò! 24-21 Ace di Reichert. 24-20 Pinali entra e sbaglia il servizio. 24-19 Ancora un attacco fuori di Weber, ci sono 5 set-point per gli. 23-19 Erroraccio in attacco di Weber. 22-19 Non passa la battuta di Tille. 21-19 Lavince lo scambio più lungo della partita. 21-18 Imprecisione in difesa di Giannelli. 21-17 Aceeeee di Michieletto. 20-17 In rete il servizio di Fromm. 19-17 Ancora grandi altezze per Weber. 19-16 Non passa la battuta di Weber. 18-16 Fromm passa in mezzo alle mani di Giannelli. 17-15 Non passa la battuta di Lavia. 17-14 Diagonale profonda di Lavia. 16-14 Scappa la battuta di Romanò. 16-13 Primo tempo pauroso di Galassi. 15-13 Weber passa in mezzo al muro. 15-12 ...

