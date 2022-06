LIVE Italia-Germania 0-0 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: inizia la sfida! (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:59 L’Italia risponde con Michieletto, Giannelli, Galassi, Lavia, Romanò, Anzani e Balaso. 12:56 Questo il sestetto della Germania: Fromm, Reichert, Zimmermann, Krage, Weber, Maase e Zenger. 12:53 Vi ricordiamo che l’Italia, in quanto Paese organizzatore, è già qualificata di diritto alla Final Eight, di conseguenza ha l’opportunità di sfruttare questi match per trovare il giusto ritmo e le giuste intese. 12:50 L’Italia nella prima tappa ha schierato una formazione molto giovane, per questa tappa sono invece rientrati quasi tutti i big, tra cui Michieletto e Lavia. 12:47 La Germania occupa invece la settima posizione con 3 vittorie ed una sconfitta, ma con 7 punti. 12:44 L’Italia occupa al momento il quinto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:59 L’risponde con Michieletto, Giannelli, Galassi, Lavia, Romanò, Anzani e Balaso. 12:56 Questo il sestetto della: Fromm, Reichert, Zimmermann, Krage, Weber, Maase e Zenger. 12:53 Vi ricordiamo che l’, in quanto Paese organizzatore, è già qualificata di diritto alla Final Eight, di conseguenza ha l’opportunità di sfruttare questi match per trovare il giusto ritmo e le giuste intese. 12:50 L’nella prima tappa ha schierato una formazione molto giovane, per questa tappa sono invece rientrati quasi tutti i big, tra cui Michieletto e Lavia. 12:47 Laoccupa invece la settima posizione con 3 vittorie ed una sconfitta, ma con 7 punti. 12:44 L’occupa al momento il quinto ...

