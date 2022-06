LIVE – Giorgi-Muguruza 1-0, ottavi di finale Wta Eastbourne 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Camila Giorgi e Garbine Muguruza, valevole per gli ottavi di finale del Wta 500 di Eastbourne 2022. La giocatrice italiana ha sconfitto Rebecca Marino al secondo turno del torneo di riferimento, dopo aver usufruito di un bye al primo turno; l’ostacolo spagnolo è però particolarmente rilevante per l’azzurra, la quale dovrà offrire il meglio del suo repertorio di colpi per accedere ai quarti di finale sull’erba inglese. Ottimo test, in ogni caso, verso Wimbledon per la numero uno d’Italia: Giorgi a caccia del primo exploit effettivo in stagione sul veloce. Chi avrà la meglio tra l’italiana e l’iberica? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ile latestuale del confronto tra Camilae Garbine, valevole per glididel Wta 500 di. La giocatrice italiana ha sconfitto Rebecca Marino al secondo turno del torneo di riferimento, dopo aver usufruito di un bye al primo turno; l’ostacolo spagnolo è però particolarmente rilevante per l’azzurra, la quale dovrà offrire il meglio del suo repertorio di colpi per accedere ai quarti disull’erba inglese. Ottimo test, in ogni caso, verso Wimbledon per la numero uno d’Italia:a caccia del primo exploit effettivo in stagione sul veloce. Chi avrà la meglio tra l’italiana e l’iberica? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita in ...

Pubblicità

livetennisit : WTA 500 Eastbourne e WTA 250 Bad Homburg: I risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Camila Giorgi e Lucia Br… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Muguruza, Wta Eastbourne 2022 in DIRETTA: scontro stellare per l'azzurra contro la fuoriclasse s… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Eastbourne Passano il turno Camila #Giorgi, che pur senza brillare piega la canadese #Marino 7-5,… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Marino 7-5 5-4, WTA Eastbourne 2022 in DIRETTA: la canadese piazza il break e allunga il match - zazoomblog : LIVE – Giorgi-Marino 7-5 0-0 primo turno Wta Eastbourne 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Giorgi-Marino #primo #turno -