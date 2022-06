LIVE Ciclismo, Campionati Italiani cronometro 2022 in DIRETTA: si susseguono le partenze, tra poco i grandi favoriti (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA cronometro 14.53 Si avvicina il momento del primo rilevamento cronometrico per i primi partenti. 14.50 Si avvicinano le partenze più interessanti. Sono partiti Mattia Bais (Drone Hopper Androni) e Daniel Oss (TotalEnergies). Ora è il turno di Filippo Baroncini della TrekSegafredo. Sarà interessante vedere come si comporterà il Campione del Mondo u23 del 2021. 14.47 Come ci informa Virgilio Rossi, che si trova sul percorso, nel frattempo Davide Piganzoli si è laureato Campione d’Italia U23. 14.44 Continuano a susseguirsi le partenze a San Giovanni al Natisone. È iniziata la prova di Samuele Rivi (Eolo Kometa), Umberto Marengo (Drone Hopper Androni) e Alessandro Santaromita (Bardiani CSF) 14.41 I grandi nomi, i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA14.53 Si avvicina il momento del primo rilevamento cronometrico per i primi partenti. 14.50 Si avvicinano lepiù interessanti. Sono partiti Mattia Bais (Drone Hopper Androni) e Daniel Oss (TotalEnergies). Ora è il turno di Filippo Baroncini della TrekSegafredo. Sarà interessante vedere come si comporterà il Campione del Mondo u23 del 2021. 14.47 Come ci informa Virgilio Rossi, che si trova sul percorso, nel frattempo Davide Piganzoli si è laureato Campione d’Italia U23. 14.44 Continuano a susseguirsi lea San Giovanni al Natisone. È iniziata la prova di Samuele Rivi (Eolo Kometa), Umberto Marengo (Drone Hopper Androni) e Alessandro Santaromita (Bardiani CSF) 14.41 Inomi, i ...

