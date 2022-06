LIVE Ciclismo, Campionati Italiani cronometro 2022 in DIRETTA: Ganna asfalta tutti ed è Campione Italiano! Battuti Cattaneo ed Affini (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA cronometro 16.02 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, con l’assegnazione della Maglia, o del body tricolore a Filippo Ganna. Grazie per essere stati con noi! Un ringraziamento va a Virgilio Rossi per gli aggiornamenti dal percorso! Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima DIRETTA! 16.00 Ennesima dimostrazione di forza per Ganna. La sua vittoria non è mai stata veramente indubbio lungo il percorso. Buon secondo posto per Cattaneo che scambia le posizioni con Affini rispetto alla prova dello scorso anno. Un po’ sottotono proprio il Campione uscente Matteo Sobrero, alla fine quarto a quasi 1? dal vincitore. 15.58 Virgilio Rossi ci manda ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA16.02 La nostrafinisce qui, con l’assegnazione della Maglia, o del body tricolore a Filippo. Grazie per essere stati con noi! Un ringraziamento va a Virgilio Rossi per gli aggiornamenti dal percorso! Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima! 16.00 Ennesima dimostrazione di forza per. La sua vittoria non è mai stata veramente indubbio lungo il percorso. Buon secondo posto perche scambia le posizioni conrispetto alla prova dello scorso anno. Un po’ sottotono proprio iluscente Matteo Sobrero, alla fine quarto a quasi 1? dal vincitore. 15.58 Virgilio Rossi ci manda ...

