LIVE Ciclismo, Campionati Italiani cronometro 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna vola! Si attende solo l’arrivo di Sobrero (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA cronometro 15.51 Manca ancora Sobrero, ma il tempo di Ganna sembra francamente imbattibile! 15.50 GannaAAAAA! Tempo pazzesco per il verbanese! 40’29”10! Ha guadagnato oltre 30” su Cattaneo negli ultimi 17 km! 15.48 Si piazza al secondo posto Edoardo Affini che ha recuperato qualche secondo su Cattaneo nell’ultima parte. 15.47 MIGLIOR TEMPO PER CATTANEO! Il corridore della Quick-Step conclude la sua prova con un roboante 41’05”68, abbassando di quasi un minuto il tempo di Baroncini! 15.45 Tiberi viene subito scalzato da Alessandro de Marchi, che fa 9” meglio di lui. 15.43 Arriva Antonio Tiberi che si piazza al secondo posto provvisorio, 36” dietro al compagno di squadra Baroncini. 15.41 Prossimi al traguardo Antonio Tiberi ed ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA15.51 Manca ancora, ma il tempo disembra francamente imbattibile! 15.50AAAAA! Tempo pazzesco per il verbanese! 40’29”10! Ha guadagnato oltre 30” su Cattaneo negli ultimi 17 km! 15.48 Si piazza al secondo posto Edoardo Affini che ha recuperato qualche secondo su Cattaneo nell’ultima parte. 15.47 MIGLIOR TEMPO PER CATTANEO! Il corridore della Quick-Step conclude la sua prova con un roboante 41’05”68, abbassando di quasi un minuto il tempo di Baroncini! 15.45 Tiberi viene subito scalzato da Alessandro de Marchi, che fa 9” meglio di lui. 15.43 Arriva Antonio Tiberi che si piazza al secondo posto provvisorio, 36” dietro al compagno di squadra Baroncini. 15.41 Prossimi al traguardo Antonio Tiberi ed ...

