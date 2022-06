LIVE Ciclismo, Campionati Italiani cronometro 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna sfida Affini e Sobrero (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, appassionati di Ciclismo, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della Prova a cronometro riservata agli uomini Elite dei Campionati Italiani di Ciclismo su strada 2022! Oggi si assegna il tricolore tra i grandi specialisti delle prove contro il tempo! Se il movimento italiano non è riuscito a produrre negli ultimi anni dei corridori da grandi corse a tappe, lo stesso non si può certo dire per i cronomen. La qualità della lista di partenza è infatti altissima, a partire inevitabilmente dal Campione del Mondo Filippo Ganna. Il verbanese tenterà di riprendersi il titolo vinto nel 2019 e nel 2020 per rimettere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, appassionati di, buongiorno e benvenute/i alladella Prova ariservata agli uomini Elite deidisu strada! Oggi si assegna il tricolore tra i grandi specialisti delle prove contro il tempo! Se il movimento italiano non è riuscito a produrre negli ultimi anni dei corridori da grandi corse a tappe, lo stesso non si può certo dire per i cronomen. La qualità della lista di partenza è infatti altissima, a partire inevitabilmente dal Campione del Mondo. Il verbanese tenterà di riprendersi il titolo vinto nel 2019 e nel 2020 per rimettere ...

