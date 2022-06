LIVE – Ciclismo, Campionati Italiani 2022 cronometro uomini Elite: aggiornamenti in DIRETTA (Di mercoledì 22 giugno 2022) La DIRETTA scritta della cronometro uomini Elite valevole per i Campionati Italiani 2022 di Ciclismo su strada. Sul percorso di San Giovanni al Natisone si sfidano i migliori specialisti Italiani delle prove contro il tempo: in palio la maglia tricolore, con Filippo Ganna grande favorito della vigilia. Il campione del mondo cercherà di riprendersi il titolo già vinto due volte in carriera, ma per farlo dovrà battere il campione uscente Matteo Sobrero, vincitore della cronometro finale del recente Giro d’Italia. Sportface vi racconterà la corsa a partire dalle 14:30, con aggiornamenti in tempo reale senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 14:30 COME ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lascritta dellavalevole per idisu strada. Sul percorso di San Giovanni al Natisone si sfidano i migliori specialistidelle prove contro il tempo: in palio la maglia tricolore, con Filippo Ganna grande favorito della vigilia. Il campione del mondo cercherà di riprendersi il titolo già vinto due volte in carriera, ma per farlo dovrà battere il campione uscente Matteo Sobrero, vincitore dellafinale del recente Giro d’Italia. Sportface vi racconterà la corsa a partire dalle 14:30, conin tempo reale senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 14:30 COME ...

