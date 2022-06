LIVE Camila Giorgi-Muguruza, Wta Eastbourne 2022 in DIRETTA: scontro stellare per l’azzurra contro la fuoriclasse spagnola (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta del match di ottavi di finale del WTA 500 di Eastburne tra Camila Giorgi e la spagnola Garbine Muguruza. Ci avviciniamo a grandi passi a Wimbledon, ed a pochi giorni dallo Slam britannico la numero uno italiana affronta per la quinta volta in carriera la fuoriclasse iberica. Lo score dei precedenti confronti diretti è di 2-2, Match molto datati, con i primi due confronti vinti dall’azzurra, e gli ultimi due, tra cui quello di Wimbledon 2016, conquistati da Muguruza. Giorgi, trentunenne di Macerata, arriva a questo incontro dopo aver giocato già sei partite sull’erba. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellascritta del match di ottavi di finale del WTA 500 di Eastburne trae laGarbine. Ci avviciniamo a grandi passi a Wimbledon, ed a pochi giorni dallo Slam britannico la numero uno italiana affronta per la quinta volta in carriera laiberica. Lo score dei precedenti confronti diretti è di 2-2, Match molto datati, con i primi due confronti vinti dal, e gli ultimi due, tra cui quello di Wimbledon 2016, conquistati da, trentunenne di Macerata, arriva a questo indopo aver giocato già sei partite sull’erba. ...

