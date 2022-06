Litiga con Piqué e poi si vendica pubblicando la sua foto con una ragazza bionda | “Ascoltami perdente | sai che il karma è una p*****a”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Parole al vento e una promessa vacua. Gerard Piquè aveva assicurato a Xavi, allenatore del Barcellona e suo ex compagno, che dopo il polverone mediatico seguito alla sua rottura con Shakira, avrebbe tenuto un profilo basso e sarebbe stato, anche il prossimo anno, il perno della difesa catalana. Una dichiarazione audace, a cui non è seguito il comportamento sperato dalla società blaugrana. Mercoledì scorso, infatti, in qualità di amministratore delegato della società Kosmos (in prima linea nel settore dei progetti sportivi), di cui è proprietario, lo spagnolo è volato a Stoccolma per partecipare all’evento Brilliant Minds. Poco male. Due sere dopo, però, era già a una festa in compagnia di una misteriosa, di cui si vocifera si fosse infatuato. A immortalarlo una nota imprenditrice svedese, Katrin Zytomierska, proprietaria di una catena di ...