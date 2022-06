Lista dei putiniani d’Italia | Il reporter Maurizio Vezzosi contro il Corriere: “Giornale scandalistico” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo la pubblicazione della Lista dei putiniani da parte del Corriere della Sera arriva la risposta da parte del freelancer Maurizio Vezzosi, un videoreporter citato all’interno dell’elenco Ha destato un clamore mediatico enorme la Lista pubblicata dal Corriere della Sera nella quale vengono menzionati tutti i putiniani d’Italia. Una Lista di personaggi anche alquanto clamorosi che, a quanto si apprende, sarebbero emersi “nel corso di questi mesi durante l’attività di monitoraggio”, come scrivono le giornaliste del Corriere Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni. I nomi inseriti nell’articolo sono stati ricavati da tre rapporti dell’intelligence italiana ancora non ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo la pubblicazione delladeida parte deldella Sera arriva la risposta da parte del freelancer, un videocitato all’interno dell’elenco Ha destato un clamore mediatico enorme lapubblicata daldella Sera nella quale vengono menzionati tutti i. Unadi personaggi anche alquanto clamorosi che, a quanto si apprende, sarebbero emersi “nel corso di questi mesi durante l’attività di monitoraggio”, come scrivono le giornaliste delFiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni. I nomi inseriti nell’articolo sono stati ricavati da tre rapporti dell’intelligence italiana ancora non ...

