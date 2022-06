“L’Isola dei Famosi”, cosa ha fatto Edoardo Tavassi dopo la puntata: spunta l’indiscrezione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Durante la semifinale de “L’Isola dei Famosi“, Edoardo Tavassi ha dovuto abbandonare il reality show. Il fratello di Guendalina si è infortunato ed ha dovuto dare forfait. Il suo ritiro ha alzato un mare di polemiche: molti, infatti, speravano che Edoardo restasse per un’altra settimana e concorresse per la finale del reality show. Tavassi, tra l’altro, era anche uno dei favoriti per la vittoria finale. Sapete cosa ha fatto Edoardo Tavassi dopo la puntata? Se siete curiosi di saperlo vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…) Chi sono i finalisti de “L’Isola dei Famosi” Lunedì scorso è andata in onda ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 giugno 2022) Durante la semifinale de “dei“,ha dovuto abbandonare il reality show. Il fratello di Guendalina si è infortunato ed ha dovuto dare forfait. Il suo ritiro ha alzato un mare di polemiche: molti, infatti, speravano cherestasse per un’altra settimana e concorresse per la finale del reality show., tra l’altro, era anche uno dei favoriti per la vittoria finale. Sapetehala? Se siete curiosi di saperlo vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continuala foto…) Chi sono i finalisti de “dei” Lunedì scorso è andata in onda ...

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - KenSharo : New post (Kiev lancia l’assalto all’Isola dei Serpenti. Kaliningrad, gli Usa: difenderemo gli alleati della Lituani… - infoitcultura : Guendalina Tavassi, quanti kg ha recuperato dopo l'isola dei famosi - phykick : RT @GuidoResistenza: (1) Aggiornamento sull’ennesimo tentativo ucraino FALLITO di riconquistare l’isola dei serpenti. Hanno fatto precedere… - Coffee85104648 : @Ant11Fra Ok quindi non ha vinto al gf per colpa dei jeru…e l’isola dei famosi? E Pechino ? Forse il problema non sono gli altri -