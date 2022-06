L’ex Miss Brasile muore a 27 anni: Gleycy era in coma da oltre 2 mesi dopo un’operazione alle tonsille (Di mercoledì 22 giugno 2022) Morta dopo un’operazione di routine alle tonsille. Non ce l’ha fatta Gleycy Correia modella e ex Miss Brasile. dopo 77 giorni di coma è deceduta lunedì 20 giugno in una clinica privata dove era stata ricoverata ad aprile. La ragazza 27enne di Macae, nel sud-est del Brasile aveva avuto un’emorragia e un infarto pochi giorni dopo la tonsillectomia. «Ha subito un intervento chirurgico per rimuovere le tonsille e dopo cinque giorni a casa, ha avuto un’emorragia. E’ andata all’Unimed ed ha avuto un arresto cardiaco il 4 aprile e da allora era in coma, senza attività neurologica. Oggi è morta» ha annunciato il sacerdote di famiglia Lidiane ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mortadi routine. Non ce l’ha fattaCorreia modella e ex77 giorni diè deceduta lunedì 20 giugno in una clinica privata dove era stata ricoverata ad aprile. La ragazza 27enne di Macae, nel sud-est delaveva avuto un’emorragia e un infarto pochi giornilactomia. «Ha subito un intervento chirurgico per rimuovere lecinque giorni a casa, ha avuto un’emorragia. E’ andata all’Unimed ed ha avuto un arresto cardiaco il 4 aprile e da allora era in, senza attività neurologica. Oggi è morta» ha annunciato il sacerdote di famiglia Lidiane ...

Pubblicità

francobus100 : L'ex Miss Brasile muore a 27 anni: Gleycy era in coma da 2 mesi dopo un'operazione alle tonsille - Grace43751406 : Hanno superato madre stile Stefhanie Forrester, ex, Miss Egocelhosoloio, ambiente insalubre, i piani malefici del c… - ParliamoDiNews : Gaetano Castrovilli e l`ex Miss Italia Rachele Risaliti, matrimonio esplosivo | Intrattenimento… - cilentano_it : Miss Dieta Mediterreanea Nunzia Marandino di 21 anni di Capaccio Paestum, studentessa in Biologia all'Universita' d… - news24_city : Il nativo di Canosa Gaetano Castrovilli e l’ex Miss Italia Rachele Risaliti sposi a Firenze -