Leni | la foto pazzesca della figlia di Heidi Klum | il mondo si ferma per lei | Guarda

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Appena 18ennedell'imprenditore Flavio Briatore emotedesca, sta facendo impazzire i followers di Instagram dopo unache la vede in un bikini che lascia poco spazio all'immaginazione. La ragazza si è da poco diplomata e la madrel'ha festeggiata con una bella torta e palloncini. Ora la neo mopotrà finalmente godersi l'estate senza il pensiero dei libri. Nellapubblicata,sdraiata su una sedia in giardino, indossa un bikini striminzito firmato Frankies Bikinies formato da uno slip minuscolo che lascia intravedere un laccetto sottile e un reggiseno a triangolo che mette ben in mostra il décolleté. A incorniciare ...

Pubblicità

OGGI

... compleanno in famiglia con Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Flavio Briatore e la famiglia allargata: "Le vacanze cone Nathan Falco" Flavio Briatore e lacon tutte le ex fidanzate... "Torna la Dolce Vita" Crazy Pizza di Flavio Briatore apre a Milano (poco dopo Roma) Flavio Briatore e lacon tutte le ex Flavio Briatore e la famiglia allargata: "Le vacanze cone Nathan ... Heidi Klum e il diploma della figlia Leni: orgoglio di mamma (e di papà Flavio Briatore)! Leni Klum è icona di bellezza L'avevamo lasciata in giacca ... A giudicare dal boom di like che registra ogni sua foto social, sentiremo parlare ancora a lungo di lei. Fanpage.it è una testata ...«Sono molto orgogliosa di te» ha scritto la ex modella per festeggiare la figlia il giorno del suo diploma. E agli auguri si è unito anche il papà biologico di Leni, Flavio Briatore ...