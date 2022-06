L' emergenza energia sta uccidendo l' economia ma l' Europa rinvia le decisioni dopo le vacanze

Leggi su panorama

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Non c'è fretta. Non, almeno, per politici e funzionari europei che si occuperanno del tema, divenuto centrale nel dibattito del Vecchio Continente soprattuttoi tagli di forniture di gas da parte della Russia, ma non arriveranno ad alcuna decisione operativa prima della fine dell'estate. Una priorità col freno a mano tirato, insomma. Vale anche pere l'ipotesi di porre un price cap sul gas russo, proposta su cui sta lavorando il Governo italiano e che, a parole, ha trovato apertura dalla Germania. A tratteggiare la tempistica del (non) intervento sono state due fonti europee in vista del Consiglio europeo di fine giugno. Il tema sarà sul tavolo della discussione ma senza arrivare aoperative. Si tratterà, semmai, di utilizzare i lavori di Bruzelles come occasione per "progettare il lavoro per settembre o ottobre". ...