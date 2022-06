“Lei non ci sarà”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci perde pezzi: l’accordo è saltato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ballando con le stelle, Milly Carlucci a caccia di nuovi concorrenti. Sono giorni molto turbolenti per la produzione del programma. Nei giorni scorsi era circolata la voce dell’addio da parte di Selvaggia Lucarelli. Se ne parla già da qualche giorno, dopo che la giornalista, rispondendo alle domande dei fan su Ballando con le stelle, aveva risposto con un eloquente “Non ci rivedremo”. La sua luscita di scena della giornalista dal programma ha radici lontane. Tutto è nato quando c’è stato lo scontro tra la giurata e Morgan. Quest’ultimo evidentemente non contento del giudizio ricevuto sbroccò in diretta contro Selvaggia e Guillermo Mariotto. “Ho fatto tanti esami nella mia vita, al conservatorio e altrove – disse Morgan – Due giudici come voi da altre parti sarebbero stati subito ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)con lea caccia di nuovi concorrenti. Sono giorni molto turbolenti per la produzione del programma. Nei giorni scorsi era circolata la voce dell’addio da parte di Selvaggia Lucarelli. Se ne parla già da qualche giorno, dopo che la giornalista, rispondendo alle domande dei fan sucon le, aveva risposto con un eloquente “Non ci rivedremo”. La sua luscita di scena della giornalista dal programma ha radici lontane. Tutto è nato quando c’è stato lo scontro tra la giurata e Morgan. Quest’ultimo evidentemente non contento del giudizio ricevuto sbroccò in diretta contro Selvaggia e Guillermo Mariotto. “Ho fatto tanti esami nella mia vita, al conservatorio e altrove – disse Morgan – Due giudici come voi da altre parti sarebbero stati subito ...

