Le prime parole di Conte dopo la scissione di Di Maio (Di mercoledì 22 giugno 2022) La scissione avviata ieri da Luigi Di Maio segna la fine del M5S? “I nostri principi e i nostri obiettivi non sono più validi? State scherzando?”. Così il leader del Movimento Giuseppe Conte, risponde ai cronisti lasciando la sua abitazione per raggiungere la sede di Campo Marzio. Secondo alcuni retroscena, l’ex premier avrebbe considerato la rottura con l’ex capo politico una “liberazione” da una “zavorra”: pur non avendo mai minacciato un’espulsione, nei giorni scorsi non aveva esitato a dichiarare: “Di Maio si sta cacciando da solo”. La scissione quindi non è arrivata a ciel sereno, ma era attesa almeno da una settimana. Per lui si apre però adesso un tema interamente politico: da Palazzo Chigi si è sentito rispondere che non ci saranno rimpasti per rimpiazzare le figure che partecipano ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Laavviata ieri da Luigi Disegna la fine del M5S? “I nostri principi e i nostri obiettivi non sono più validi? State scherzando?”. Così il leader del Movimento Giuseppe, risponde ai cronisti lasciando la sua abitazione per raggiungere la sede di Campo Marzio. Secondo alcuni retroscena, l’ex premier avrebbe considerato la rottura con l’ex capo politico una “liberazione” da una “zavorra”: pur non avendo mai minacciato un’espulsione, nei giorni scorsi non aveva esitato a dichiarare: “Disi sta cacciando da solo”. Laquindi non è arrivata a ciel sereno, ma era attesa almeno da una settimana. Per lui si apre però adesso un tema interamente politico: da Palazzo Chigi si è sentito rispondere che non ci saranno rimpasti per rimpiazzare le figure che partecipano ...

