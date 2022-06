Le prime immagini del prequel di Mad Max: Fury Road con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le riprese di Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, è ufficialmente in corso. Sotto la direzione di George Miller, il prequel si concentrerà sul personaggio di Furiosa, l'ex guerriera di punta di Immortan Joe. Con un personaggio principale interpretato dall'attrice del momento, il blockbuster promette di essere fenomenale. Anya Taylor-Joy ha già dato prova del suo talento dopo l'acclamata interpretazione nel film Netflix La regina degli scacchi e attualmente recita accanto a Nicole Kidman in The Northman nonché nella sesta stagione di Peaky Blinders. Sono state rivelate le prime immagini dal set di Furiosa in Australia. Sebbene non forniscano ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le riprese di Furiosa, ildi Mad Max:con-Joy e, è ufficialmente in corso. Sotto la direzione di George Miller, ilsi concentrerà sul personaggio di Furiosa, l'ex guerriera di punta di Immortan Joe. Con un personaggio principale interpretato dall'attrice del momento, il blockbuster promette di essere fenomenale.-Joy ha già dato prova del suo talento dopo l'acclamata interpretazione nel film Netflix La regina degli scacchi e attualmente recita accanto a Nicole Kidman in The Northman nonché nella sesta stagione di Peaky Blinders. Sono state rivelate ledal set di Furiosa in Australia. Sebbene non forniscano ...

