Le più belle frasi dalle canzoni da dedicare a una sorella

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Avere unaè uno dei doni più grandi e speciali che la vita può farci. Un legame molto profondo, a volte anche difficile, ricco di bei momenti, abbracci e sorrisi, ma anche di scontri, incomprensioni e pianti. Unaperò è sempre pronta a sorreggerti e tenerti per mano nei momenti più bui e difficili della vita, quando tutto sembra andare per il verso sbagliato. È anche la persona che più di tutte sa condividere le grandi gioie con immensa lealtà e vera emozione. Per queste e infinite altre ragioni, c’è sempre una buona occasione perun pensiero carino alla propria. Una frase dolce e profonda, per ricordarle quanto è speciale. A volte non è facile dire alle persone care quanto le amiamo e quanto sono importanti per noi. Ma una raccomandazione vogliamo farla: non tenerti mai dentro le ...