“Le mutande le cambio ogni 3 giorni”. L’ambientalismo di Fulco Pratesi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Niente doccia da decenni, l'acqua dello sciacquone razionata, niente forno in casa: così Fulco Pratesi spiega la sua idea di ecologismo Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Niente doccia da decenni, l'acqua dello sciacquone razionata, niente forno in casa: cosìspiega la sua idea di ecologismo

Pubblicità

Corriere : Fulco Pratesi: niente doccia e lo sciacquone non lo tiro ogni volta. Mutande nuove ogni due-tre giorni - HuffPostItalia : I consigli salva acqua di Pratesi (Wwf): 'Niente doccia e non sempre lo sciacquone, cambio le mutande ogni 2-3 gior… - El1_Elyon : Ho l'impressione che @GassmanGassmann come @LeoDiCaprio voglia in qualche modo fare il portabandiera del @wef (maga… - rodcostakiwi : @HuffPostItalia Cambio mutande ogni 2-3 girni?? Io dopo due o tre giorni le giro...?????? - CiccioniSe : RT @Corriere: Fulco Pratesi: niente doccia e lo sciacquone non lo tiro ogni volta. Mutande nuove ogni due-tre giorni -

I consigli salva acqua di Pratesi (Wwf): "Niente doccia e non sempre lo sciacquone, cambio le mutande ogni 2-… L'HuffPost Allarme acqua, Pratesi (Wwf): “Cambio le mutande ogni 3 giorni” “Niente doccia, cambio le mutande ogni 2-3 giorni”: sono i consigli elargiti da Fulco Pratesi, presidente onorario del Wwf, per risparmiare acqua in questi giorni in cui imperversa l’allarme siccità. Pratesi e la siccità: “Niente doccia e mi cambio le mutande ogni 2/3 giorni” Con un pensiero all'Africa dove una tirata di sciacquone può salvare una vita Fulco Pratesi affronta il tema siccità e parla anche di mutande e doccia ... “Niente doccia, cambio le mutande ogni 2-3 giorni”: sono i consigli elargiti da Fulco Pratesi, presidente onorario del Wwf, per risparmiare acqua in questi giorni in cui imperversa l’allarme siccità.Con un pensiero all'Africa dove una tirata di sciacquone può salvare una vita Fulco Pratesi affronta il tema siccità e parla anche di mutande e doccia ...