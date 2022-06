Le guardie venatorie volontarie scoprono rifiuti abbandonati. Avvertita la polizia provinciale

Pubblicità

vivererecanati : Porto Recanati: Guardie venatorie in azione, tappeti e materiale di plastica abbandonato a Santa Maria in Potenza… - CronacheMc : PORTO RECANATI - A notarli le guardie venatorie volontarie della sezione Fidc Macerata che hanno allertato la poliz… -

PORTO RECANATI - Durante un servizio di vigilanza levolontarie della sezione provinciale di Federcaccia hanno notato dei rifiuti abbandonati: coperte e materiale in plastica (foto) a Santa Maria in Potenza di Porto Recanati. Il fatto ...La pattuglia dellezoofile e ambientali -che stava transitando in zona ha immediatamente dirottato la viabilità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri di Vigone per ...PORTO RECANATI - Durante un servizio di vigilanza le guardie venatorie volontarie della sezione provinciale di Federcaccia hanno notato dei rifiuti abbandonati: coperte e materiale ...Cumuli di rifiuti (tra cui coperte e plastica di vario genere) sono stati rinvenuti durante un servizio di vigilanza dalle Guardie venatorie volontarie della sezione provinciale di Federcaccia, dirett ...