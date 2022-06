Lazio, Presidente Lotito: “Orgoglioso della mia squadra. Punteremo a traguardi europei” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito. al termine della mostra “Uniformi&Casacche” ha lasciato delle dichiarazioni: “Era un dovere essere qui presente oggi e un orgoglio poter rappresentare questi colori anche all’interno di un sistema militare che è stato un vanto della nazionale e per il quale hanno dato un forte tributo, anche di sangue, i nostri campioni. La Lazio rappresenta tanti anni di passione di tutti i propri tifosi, siamo la prima squadra della Capitale”. Poi raccontato il suo percorso come Presidente della società biancoceleste: “Ho questo ruolo da 19 anni. Sono Orgoglioso del fatto che questa società è stabile e non ha più alcun problema. Il passato serve come ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il, Claudio. al terminemostra “Uniformi&Casacche” ha lasciato delle dichiarazioni: “Era un dovere essere qui presente oggi e un orgoglio poter rappresentare questi colori anche all’interno di un sistema militare che è stato un vantonazionale e per il quale hanno dato un forte tributo, anche di sangue, i nostri campioni. Larappresenta tanti anni di passione di tutti i propri tifosi, siamo la primaCapitale”. Poi raccontato il suo percorso comesocietà biancoceleste: “Ho questo ruolo da 19 anni. Sonodel fatto che questa società è stabile e non ha più alcun problema. Il passato serve come ...

