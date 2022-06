Lazio, possibile ritorno in società? Lo ha chiesto Sarri (Di mercoledì 22 giugno 2022) Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha chiesto un ritorno all’interno della dirigenza biancoceleste: il punto Potrebbe essere questo tempo di novità nell’organigramma dirigenziale della Lazio. Infatti, Sarri vorrebbe con sé Angelo Peruzzi, dopo l’addio di un anno fa dell’ex portiere. Ma, secondo quanto rivelato da Leggo, lo stesso Peruzzi avrebbe declinato l’offerta e, alla base del rifiuto, ci sarebbe la sua incompatibilità con il ds Tare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Maurizio, tecnico della, haunall’interno della dirigenza biancoceleste: il punto Potrebbe essere questo tempo di novità nell’organigramma dirigenziale della. Infatti,vorrebbe con sé Angelo Peruzzi, dopo l’addio di un anno fa dell’ex portiere. Ma, secondo quanto rivelato da Leggo, lo stesso Peruzzi avrebbe declinato l’offerta e, alla base del rifiuto, ci sarebbe la sua incompatibilità con il ds Tare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : In casa #Lazio Sarri chiede un ritorno dirigenziale ?? - Sal_FuoriSede : ?? Beruatto è diventato ufficialmente un giocatore del #Pisa. ?? La cessione è ancora possibile, la #Salernitana dovr… - clavdivs_empire : @lazio902000 E siamo d accordo.. Ma possibile che neanche un'offerta? Cioè io non ho mai sentito nulla, la Fiorenti… - flazia24 : RT @demoralizzato96: Le tre maglie della Lazio 2022-23 disegnate (sperò più decentemente di quelle inguardabili che ho visto in giro) segue… - flamanc24 : RT @demoralizzato96: Le tre maglie della Lazio 2022-23 disegnate (sperò più decentemente di quelle inguardabili che ho visto in giro) segue… -