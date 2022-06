Lazio, Lotito: «Sul mercato niente regali. Il ricorso sull’indice di liquidità…» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Claudio Lotito ha parlato a margine dell’evento “Uniformi & Casacche”. Ecco le dichiarazioni del presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato in occasione dell’evento “Uniformi & Casacche”. Le parole del numero uno della Lazio riprese dal Messaggero. EVENTO – «Come presidente della Lazio era mio dovere essere presente perché la Lazio rappresenta tanti anni di passione dei propri tifosi dal 1900. Siamo la prima squadra del capitale. Abbiamo dato un tributo di sangue nelle varie situazioni belliche. La mia presenza un atto dovuto, oltre che un piacere e un orgoglio di poter rappresentare questi colori anche all’interno di un sistema militare che è stato un vanto della nazionale e per il quale, come dicevo, hanno dato un forte tributo, anche di sangue, i nostri ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Claudioha parlato a margine dell’evento “Uniformi & Casacche”. Ecco le dichiarazioni del presidente dellaClaudioha parlato in occasione dell’evento “Uniformi & Casacche”. Le parole del numero uno dellariprese dal Messaggero. EVENTO – «Come presidente dellaera mio dovere essere presente perché larappresenta tanti anni di passione dei propri tifosi dal 1900. Siamo la prima squadra del capitale. Abbiamo dato un tributo di sangue nelle varie situazioni belliche. La mia presenza un atto dovuto, oltre che un piacere e un orgoglio di poter rappresentare questi colori anche all’interno di un sistema militare che è stato un vanto della nazionale e per il quale, come dicevo, hanno dato un forte tributo, anche di sangue, i nostri ...

