L’azienda italiana che secondo gli ucraini collabora con l’industria bellica russa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 giugno 2022) A inizio settimana il ministero della Difesa ucraino ha criticato duramente un’aziendache continua a fare a affari in Russia. «Dopo quattro mesi di guerra su larga scala, Danieli, che ha sede in Italia,ancora con stabilimenti russi, fornendo attrezzature per la produzione di sottomarini nucleari e corazzature per carri armati. Sostenere il complesso militare russo va contro considerazioni legali e morali», scrive il dicastero di Kiev. After four months of the large-scale war, Italian-based #Danieli stilltes with russian plants, supplying equipment to produce nuclear submarines and tank armor. Supporting russian military complex goes against lawful and moral considerations. #BoycottRussia pic.twitter.com/yxV2x7nk9l — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 20, 2022 «Danieli» è la Danieli & C.Officine ...