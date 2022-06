Lavoro | Orlando | ' riprendere confronto con parti sociali entro estate | è priorità'

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Interventi a sostegno dei salari e taglio del cuneo sono "importanti, appena le condizioni politiche lo consentiranno bisogna riaprire il tavolo dicon le. E' uno dei titoli più rilevanti, se non il più rilevante". Così il ministro delAndrealasciando Palazzo Chigi dopo il Cdm. Per il responsabile del, il dossier va affrontato "l'".

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il ministro del Lavoro Andrea Orlando scrive un lungo post sul caso di Cloe Bianco, la docente transgender morta su… - Tg3web : Gli studenti ricordano a Vicenza la professoressa Cloe Bianco, l'insegnante transgender che si era presentata in cl… - MinLavoro : ???? ???? ?Il ministro @AndreaOrlandosp ha incontrato questa mattina il ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale… - askanews_ita : Il ministro #Orlando: ridurre l’orario di #lavoro è un tema fondamentale #occupazione - AndreaMarroni : @ricpuglisi Il fenomeno della emigrazione non sarebbe un problema se fosse bilanciato. Peraltro gli italiani vanno… -

Agenzia askanews

Lo ha detto il ministro del, Andrea, commentando la sperimentazione di una riduzione dell'orario di, con una settimana lavorativa da 4 giorni, avviata in Spagna. In occasione ...... mastabile, sicuro e di qualità. Lo ha fatto il Governo con il Ministro Andrea, lo ha fatto la Giunta Zingaretti e lo abbiamo fatto tutti insieme. Facendo rete tra istituzioni e parti ... Il ministro Orlando: ridurre l'orario di lavoro è un tema fondamentale E’ uno dei titoli più rilevanti, se non il più rilevante”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando lasciando Palazzo Chigi dopo il Cdm. Per il responsabile del lavoro, il dossier va affrontato ..."Lo dico con grandissima cautela", ma "io credo che questo tema sia un tema assolutamente fondamentale, impostandolo da un punto di vista nuovo.