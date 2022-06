Lavoro nero, la Confagricoltura chiede maggiore sorveglianza nel Fucino (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'Aquila - "Abbiamo chiesto un incontro con i vertici dell'Ispettorato del Lavoro per vigilare sul fenomeno crescente del Lavoro in nero, in particolare nei campi del Fucino". Lo ha detto il direttore di Confagricoltura L'Aquila, Stefano Fabrizi a proposito del fenomeno che spinge alcuni lavoratori ad accettare incarichi in nero fuori contratto. "Spesso - contestualizza Fabrizi - l'interesse di molti braccianti, specie se stranieri, è quello di mettere da parte quanto più denaro possibile da mandare alle famiglie e alle comunità d'origine. Questo è pienamente comprensibile - aggiunge - tuttavia, qualcuno si ritrova ad accettare incarichi extra pur avendo firmato un regolare contratto di 39 ore settimanale che rappresenta, o dovrebbe rappresentare, la soglia di Lavoro ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'Aquila - "Abbiamo chiesto un incontro con i vertici dell'Ispettorato delper vigilare sul fenomeno crescente delin, in particolare nei campi del". Lo ha detto il direttore diL'Aquila, Stefano Fabrizi a proposito del fenomeno che spinge alcuni lavoratori ad accettare incarichi infuori contratto. "Spesso - contestualizza Fabrizi - l'interesse di molti braccianti, specie se stranieri, è quello di mettere da parte quanto più denaro possibile da mandare alle famiglie e alle comunità d'origine. Questo è pienamente comprensibile - aggiunge - tuttavia, qualcuno si ritrova ad accettare incarichi extra pur avendo firmato un regolare contratto di 39 ore settimanale che rappresenta, o dovrebbe rappresentare, la soglia di...

