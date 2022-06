Lavastoviglie sempre pulita e profumata con il segreto della tazzina! (Di mercoledì 22 giugno 2022) Aprire la Lavastoviglie e sentire profumo di pulito è meraviglioso. E’ lo specchio del nostro essere, però non sempre è cosa facile. Infatti una cattiva gestione della macchina potrebbe portare alla formazione di muffe, calcare e cattivi odori. Ovviamente questo non per incuria, ma perchè c’è il costante passaggio dell’acqua. Per risolvere questo problema vi sveliamo il metodo della tazzina che restituirà, anzi garantirà alla vostra Lavastoviglie, non solo di essere sempre pulita, ma anche gradevolmente profumata. Vediamo come mettere in pratica questo sistema davvero geniale. Aceto di mele Prendete una tazzina e riempitela di aceto di mele. Aggiungetela poi al normale lavaggio e vedrete la differenza. Sicuramente il profumo vi farà stupire così ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 22 giugno 2022) Aprire lae sentire profumo di pulito è meraviglioso. E’ lo specchio del nostro essere, però nonè cosa facile. Infatti una cattiva gestionemacchina potrebbe portare alla formazione di muffe, calcare e cattivi odori. Ovviamente questo non per incuria, ma perchè c’è il costante passaggio dell’acqua. Per risolvere questo problema vi sveliamo il metodotazzina che restituirà, anzi garantirà alla vostra, non solo di essere, ma anche gradevolmente. Vediamo come mettere in pratica questo sistema davvero geniale. Aceto di mele Prendete una tazzina e riempitela di aceto di mele. Aggiungetela poi al normale lavaggio e vedrete la differenza. Sicuramente il profumo vi farà stupire così ...

