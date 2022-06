Laurea honoris causa ad A Della Valle | Diego | bella giornata

(Di mercoledì 22 giugno 2022) "E' una, per lui, per noi" soprattutto "ad Ancona, la nostra terra. Credo che Andrea sia molto soddisfatto". Sono le parole dell'imprenditore, presidente e ...

Sono le parole dell'imprenditore Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato Tod's Spa, a margine della cerimonia di conferimentoCausa in Economia e Management al fratello ...L'Università Politecnica delle Marche ha conferito lacausa in Economia e Management ad Andrea Della Valle, vice presidente e ad Tod's, azienda con quartier generale a Casette d'Ete di Sant'Elpidio a Mare (Fermo) che produce prodotti di ...Queste le prime parole di Andrea Della Valle, vicepresidente e ad di Tod’s dopo aver ricevuto, oggi pomeriggio, la laurea honoris causa in Economia e Management dell’Università Politecnica delle ...Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine della cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in Economia e Management all'imprenditore Andrea Della Valle, ...