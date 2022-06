Laura Pausini, in piscina lascia tutti senza fiato | Bikini pazzesco (Di mercoledì 22 giugno 2022) La foto di Laura Pausini ha lasciato di stucco i suoi affezionatissimi fan: l’avete vista in Bikini? Lo scatto in piscina è pazzesco, guardate. La rinomata cantante italiana torna a far parlare di lei e questa volta lo fa per una foto che senz’altro non è passata inosservata. Poche volte l’artista si era mostrata così, L'articolo Laura Pausini, in piscina lascia tutti senza fiato Bikini pazzesco chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 22 giugno 2022) La foto dihato di stucco i suoi affezionatissimi fan: l’avete vista in? Lo scatto in, guardate. La rinomata cantante italiana torna a far parlare di lei e questa volta lo fa per una foto che senz’altro non è passata inosservata. Poche volte l’artista si era mostrata così, L'articolo, inchemusica.it.

Pubblicità

ciccio_1990 : Laura Pausini's Tattoos ?? - Pausiniani FANS - __Ella_____ : Pensate cercare di offendere Laura Pausini dandole della contadina e poi stracciarsi le vesti per i cantanti indie… - ciccio_1990 : La tesi di Laura Pausini - Tutto su Laura - ciccio_1990 : Laura Pausini protagonista di un film nato da una sua idea.. - Tutto su Laura - ciccio_1990 : Review of the film 'Piacere di conoscerti'. - All about Laura Pausini -