L' Atletico Madrid si rinforza a centrocampo | ecco Witsel

Pubblicità

forumJuventus : (Cds) 'Molina: l'Atletico Madrid si toglie dalla corsa e per la Juve ora è più facile arrivare al giocatore'?… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATLETICO MADRID - Ecco Witsel, il centrocampista arriva dal Borussia Dortmund - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATLETICO MADRID - Ecco Witsel, il centrocampista arriva dal Borussia Dortmund - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATLETICO MADRID - Ecco Witsel, il centrocampista arriva dal Borussia Dortmund - napolimagazine : ATLETICO MADRID - Ecco Witsel, il centrocampista arriva dal Borussia Dortmund -

L'si rinforza a centrocampo. Il Mundo Deportivo, ma anche altri media spagnoli, danno notizia dell'arrivo di Axel Witsel alla corte del 'Cholo' Diego Simeone. Il 30 giugno prossimo il ...L'si rinforza a centrocampo ed è vicino a chiudere per l'arrivo di Witsel a parametro zero L'batte un colpo in entrata e lo fa per rinforzare il centrocampo del Cholito. ...(ANSA) - ROMA, 22 GIU - L'Atletico Madrid si rinforza a centrocampo. Il Mundo Deportivo, ma anche altri media spagnoli, danno notizia dell'arrivo di Axel Witsel alla corte del 'Cholo' Diego Simeone.I nerazzurri chiedono alla 'Joya' di abbassare le sue richieste. Mertens può restare a Napoli. Milan: no all'asta per Botman ...