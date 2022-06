L' atletica si accoda alla FINA | possibile esclusione delle atlete transgender - Sport - Altri Sport

Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

La World Athletics potrebbe presto escludere le atlete transgender da gare internazionali Roma, 21 giugno 2022 - L'potrebbe presto escludere le atlete transgender dalle competizioni internazionali . Ha fatto discutere molto la decisione presa dalla FINA , la Federazione internazionale del nuoto, di ...... 19.76 sui 200, 43.64 sui 400: è uno dei tre atleti nella storia dell'a essere sceso sotto ... "Il supporto della folla per noi saltatori è fondamentale", il pensiero di Mihambo, cui si ''... L'atletica si accoda alla FINA: possibile esclusione delle atlete transgender Il presidente della World Athletics: "Tra equità e inclusione, scegliamo l'equità. Dobbiamo mantenere l'integrità delle competizioni femminili" ...Buone affermazioni per gli azzurri al 42° Golden Gala 'Pietro Mennea' di giovedì 9 giugno 2022 allo stadio Olimpico di Roma. Crippa in gara con gli specialisti mondiali dei 5000m ...