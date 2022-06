Latina, organi in mare trovati da bambini di una colonia: accertamenti in corso (Di mercoledì 22 giugno 2022) Latina, organi in mare: macabra ed incredibile scoperta nelle acque romane a distanza di 24 ore. Sui resti ritrovati, sono in corso le indagini degli inquirenti e del medico legale per capire l’origine. Latina, organi in mare trovati Incredibile ritrovamenti in mare a Latina: il 21 giugno è venuto a galla un fegato e il 22 giugno un rene. Le scoperte macabre sono avvenute nella zona di Foce Verde. Il primo allarme di martedì è arrivato da un bagnante che immediatamente ha avvisato la Capitaneria di Porto. Subito sul posto i militari della Guardia Costiera del presidio estivo di Rio Martino hanno provveduto a recuperare l’organo avvisando la Procura. Poi, nella mattinata di mercoledì 22 giugno ecco un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022)in: macabra ed incredibile scoperta nelle acque romane a distanza di 24 ore. Sui resti ri, sono inle indagini degli inquirenti e del medico legale per capire l’origine.inIncredibile ritrovamenti in: il 21 giugno è venuto a galla un fegato e il 22 giugno un rene. Le scoperte macabre sono avvenute nella zona di Foce Verde. Il primo allarme di martedì è arrivato da un bagnante che immediatamente ha avvisato la Capitaneria di Porto. Subito sul posto i militari della Guardia Costiera del presidio estivo di Rio Martino hanno provveduto a recuperare l’organo avvisando la Procura. Poi, nella mattinata di mercoledì 22 giugno ecco un ...

Pubblicità

News24_it : Latina, organi nel mare al Lido: i bimbi di una colonia trovano un fegato, poi spunta una milza. Accertamenti -… - borg_gio : - News24_it : Latina, organi nel mare al Lido: bagnante trova un fegato, poi spunta un rene. Accertamenti in corso -… - infoitinterno : Latina, in mare trovati un fegato e un rene | Verifiche in corso per capire se sono organi umani - infoitinterno : Latina, organi nel mare al Lido: bagnante trova un fegato, poi spunta un rene. Accertamenti in corso -